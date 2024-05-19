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А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ КРЕМ 400 мл - Львів (701793) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
731,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
862,32 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1078,00
Економія: -215,60 грн
862,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1078,00
Економія: -215,60 грн
862,40 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (1)
966,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (1)
922,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
Всього: упаковка (2)
1010,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
985,95
Економія: -197,15 грн
788,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
819,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
922,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
788,72 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
905,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (2)
788,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1078,00
Економія: -215,60 грн
862,40 грн
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
1078,00
Економія: -215,60 грн
862,40 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
878,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
815,50 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
878,95 грн