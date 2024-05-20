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А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ КРЕМ 200 мл - Одеса (642347) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
691,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
616,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
754,04 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
800,28 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
691,21 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
582,93
Економія: -27,18 грн
555,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
Всього: упаковка (1)
659,79 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
729,00
Економія: -100,00 грн
629,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
587,32
Економія: -31,57 грн
555,75 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
723,00
Економія: -94,00 грн
629,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
659,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
659,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
628,37 грн