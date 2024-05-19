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А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ КРЕМ 200 мл - Львів (642347) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
726,75
Економія: -1,00 грн
725,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
583,70
Економія: -27,95 грн
555,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
769,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
769,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
769,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (6)
769,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
Всього: упаковка (1)
769,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (2)
763,30 грн
В інших містах:
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
722,95
Економія: -0,93 грн
722,02 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
720,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146
Всього: упаковка (1)
769,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
727,51
Економія: -1,45 грн
726,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
727,99
Економія: -7,38 грн
720,61 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
730,00
Економія: -5,54 грн
724,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (2)
628,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
628,37 грн