Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаА-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ КРЕМЦіни в аптеках

А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ КРЕМ 200 мл - Харків (642347) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
659,79 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
652,10 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
722,63 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
769,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
722,63 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (2)
628,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
691,21 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
647,22 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
659,79 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
Всього: упаковка (1)
659,79 грн
Елітфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
729,00
Економія: -100,00 грн
629,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
580,59
Економія: -24,84 грн
555,75 грн