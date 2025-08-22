Київ
Крем дитячий з пантенолом (Cream for kids with panthenol)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Київ
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Забронювати
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
38,30
грн
Забронювати
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
48,30
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Забронювати
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
38,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16-А
2.7 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
3.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
48,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
48,30
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
3.9 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
43,10
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
3.9 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
48,30
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
4.0 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
48,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
38,30
грн
Забронювати
