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АтопіКонтрол ОЧИЩУЮЧА ОЛІЯ ДЛЯ АТОПІЧНОЇ ШКІРИ ТІЛА 400 мл - Харків (437264) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
549,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
648,75
Економія: -72,38 грн
576,37 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
550,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
603,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
547,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
639,12
Економія: -81,21 грн
557,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
531,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
582,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
550,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
544,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
547,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
544,92 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
647,55
Економія: -56,17 грн
591,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
554,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
599,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
646,99
Економія: -105,82 грн
541,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (2)
549,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
600,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
649,13
Економія: -65,95 грн
583,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
595,51 грн