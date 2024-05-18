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АтопіКонтрол ОЧИЩУЮЧА ОЛІЯ ДЛЯ АТОПІЧНОЇ ШКІРИ ТІЛА 400 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (437264) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
642,28
Економія: -86,85 грн
555,43 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
590,50
Економія: -77,41 грн
513,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
639,05
Економія: -61,30 грн
577,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
644,27
Економія: -98,73 грн
545,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
531,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
593,73 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
650,90
Економія: -73,15 грн
577,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
561,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (3)
635,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
657,34
Економія: -57,90 грн
599,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
649,16
Економія: -49,72 грн
599,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
652,44
Економія: -55,48 грн
596,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
658,95
Економія: -117,78 грн
541,17 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
642,34
Економія: -56,53 грн
585,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
652,57
Економія: -97,14 грн
555,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (1)
653,75
Економія: -83,44 грн
570,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
649,35
Економія: -60,44 грн
588,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (1)
651,14
Економія: -67,81 грн
583,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
663,33
Економія: -61,55 грн
601,78 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
649,35
Економія: -108,18 грн
541,17 грн