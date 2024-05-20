Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонАВЕН МІЦЕЛЯРНИЙ ЛОСЬЙОНЦіни в аптеках

АВЕН МІЦЕЛЯРНИЙ ЛОСЬЙОН 500 мл - Одеса (642259) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
598,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
614,26 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
564,80 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
588,82 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (1)
620,90
Економія: -18,63 грн
602,27 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
Всього: упаковка (1)
614,63 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Соборна, 16
Всього: упаковка (1)
614,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (1)
614,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Освіти, 17
Всього: упаковка (1)
614,63 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Всього: упаковка (1)
620,90
Економія: -18,63 грн
602,27 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102
Всього: упаковка (1)
620,90
Економія: -18,63 грн
602,27 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (1)
613,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
613,86 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
620,90
Економія: -18,63 грн
602,27 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
614,90 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (1)
620,90
Економія: -18,63 грн
602,27 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
620,90
Економія: -18,63 грн
602,27 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
614,63 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
620,90
Економія: -18,63 грн
602,27 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 3-А
Всього: упаковка (1)
614,90 грн