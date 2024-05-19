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АВЕН МІЦЕЛЯРНИЙ ЛОСЬЙОН 500 мл - Львів (642259) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
605,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
609,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
620,90
Економія: -18,63 грн
602,27 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
620,90
Економія: -18,63 грн
602,27 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
620,90
Економія: -18,63 грн
602,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Соборна, 16
Всього: упаковка (1)
614,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
Всього: упаковка (1)
614,63 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
582,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
564,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 3-А
Всього: упаковка (1)
614,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (1)
620,90
Економія: -18,63 грн
602,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Освіти, 17
Всього: упаковка (1)
614,63 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102
Всього: упаковка (1)
620,90
Економія: -18,63 грн
602,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Всього: упаковка (1)
620,90
Економія: -18,63 грн
602,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
Всього: упаковка (1)
614,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (1)
620,90
Економія: -18,63 грн
602,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
613,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
614,63 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
620,90
Економія: -18,63 грн
602,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (1)
614,90 грн