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БАЛЬЗАМЕД ІНТЕНСИВ бальзам туба 40 г - Львів (69364) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
305,00 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
364,62
Економія: -3,94 грн
360,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
337,65
Економія: -25,02 грн
312,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
312,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
223,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
312,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
312,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
285,68
Економія: -13,68 грн
272,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
345,17
Економія: -62,63 грн
282,54 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
305,99
Економія: -29,45 грн
276,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
379,99
Економія: -103,45 грн
276,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
312,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
305,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
397,99
Економія: -121,45 грн
276,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
312,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
312,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
340,55
Економія: -52,45 грн
288,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
312,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
305,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
312,40 грн