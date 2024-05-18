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БАЛЬЗАМЕД ІНТЕНСИВ бальзам туба 40 г - Харків (69364) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
335,57
Економія: -39,11 грн
296,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
313,40 грн
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
282,84 грн
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
313,40 грн
Аптека низьких цін
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
329,20
Економія: -24,19 грн
305,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
344,25
Економія: -39,51 грн
304,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
331,46 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
326,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
301,99
Економія: -32,34 грн
269,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
300,62 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
325,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
316,81
Економія: -14,51 грн
302,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
353,40
Економія: -49,75 грн
303,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
320,82 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
298,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
315,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
328,94
Економія: -24,91 грн
304,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
313,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
298,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
340,73
Економія: -56,14 грн
284,59 грн