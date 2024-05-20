Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 18 Всього: упаковка (1) 84,25 Економія: -10,90 грн 73,35 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:30 Графік роботи Чернігів, вул. Реміснича, 53 Всього: упаковка (1) 83,07 Економія: -14,10 грн 68,97 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 93 Всього: упаковка (1) 78,29 Економія: -6,01 грн 72,28 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Чернігів, вул. Шевченка, 22 Всього: упаковка (1) 79,53 Економія: -7,54 грн 71,99 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167 Всього: упаковка (1) 83,74 Економія: -13,03 грн 70,71 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, вул. Льотна, 25-Б Всього: упаковка (1) 84,94 Економія: -10,23 грн 74,71 грн Забронювати