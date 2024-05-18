Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-А Всього: упаковка (3) 54,39 Економія: -9,10 грн 45,29 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Миколаїв, вул. Космонавтів, 60 Всього: упаковка (1) 54,83 Економія: -4,44 грн 50,39 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1 Всього: упаковка (1) 72,79 Економія: -7,43 грн 65,36 грн Забронювати