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БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл - Запоріжжя (103562) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
254,29
Економія: -22,58 грн
231,71 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
233,53
Економія: -12,80 грн
220,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (2)
265,84
Економія: -33,37 грн
232,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
267,31
Економія: -29,95 грн
237,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (2)
271,93
Економія: -34,27 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (2)
286,47
Економія: -50,85 грн
235,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (9)
264,44
Економія: -31,68 грн
232,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
255,71
Економія: -19,77 грн
235,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
261,20
Економія: -23,34 грн
237,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
Всього: упаковка (1)
244,22
Економія: -10,63 грн
233,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
256,45
Економія: -18,66 грн
237,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
257,93
Економія: -19,89 грн
238,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 74
Всього: упаковка (1)
253,73
Економія: -20,78 грн
232,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
257,13
Економія: -25,99 грн
231,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
246,59
Економія: -28,29 грн
218,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
272,39
Економія: -41,09 грн
231,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
269,26
Економія: -31,19 грн
238,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Конотоп, вул. Батуринська, 1-А
Всього: упаковка (1)
262,41
Економія: -25,78 грн
236,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
262,87
Економія: -42,54 грн
220,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
252,20
Економія: -17,07 грн
235,13 грн