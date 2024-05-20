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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г шолудивий - Запоріжжя (82552) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
30,84
Економія: -1,68 грн
29,16 грн
В інших містах:
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2)
27,18
Економія: -3,53 грн
23,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
25,61
Економія: -1,96 грн
23,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (1)
23,07
Економія: -4,28 грн
18,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (3)
20,09
Економія: -1,06 грн
19,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
17,00
Економія: -1,95 грн
15,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Всього: упаковка (1)
20,66
Економія: -1,96 грн
18,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
Всього: упаковка (2)
21,79
Економія: -3,06 грн
18,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
20,95
Економія: -2,29 грн
18,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (1)
22,37
Економія: -3,58 грн
18,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
21,97
Економія: -2,57 грн
19,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
26,83
Економія: -3,16 грн
23,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (1)
21,68
Економія: -2,24 грн
19,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
26,26
Економія: -2,64 грн
23,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (1)
22,93
Економія: -4,14 грн
18,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
21,79
Економія: -2,39 грн
19,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
21,69
Економія: -2,16 грн
19,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Університетська, 8
Всього: упаковка (2)
14,09
Економія: -0,94 грн
13,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
Всього: упаковка (1)
26,69
Економія: -3,24 грн
23,45 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом