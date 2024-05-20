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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г грибок - Запоріжжя (82551) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
27,34
Економія: -3,75 грн
23,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
20,81
Економія: -2,11 грн
18,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
20,49
Економія: -2,05 грн
18,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
22,13
Економія: -3,28 грн
18,85 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
22,79
Економія: -3,67 грн
19,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
26,44
Економія: -1,97 грн
24,47 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (1)
18,30
Економія: -1,89 грн
16,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
21,03
Економія: -2,39 грн
18,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
22,74
Економія: -2,95 грн
19,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
25,29
Економія: -1,88 грн
23,41 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
Всього: упаковка (1)
26,26
Економія: -2,69 грн
23,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
25,85
Економія: -2,32 грн
23,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
26,85
Економія: -3,23 грн
23,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
21,92
Економія: -3,11 грн
18,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
26,85
Економія: -3,26 грн
23,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
20,20
Економія: -1,61 грн
18,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (1)
21,64
Економія: -2,44 грн
19,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (1)
20,93
Економія: -2,28 грн
18,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Всього: упаковка (1)
27,59
Економія: -3,94 грн
23,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
26,80
Економія: -3,21 грн
23,59 грн