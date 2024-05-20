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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г загоюючий - Запоріжжя (82549) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
25,30
Економія: -1,36 грн
23,94 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
19,93
Економія: -2,60 грн
17,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
20,81
Економія: -2,11 грн
18,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
22,32
Економія: -2,71 грн
19,61 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
22,48
Економія: -3,63 грн
18,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
20,07
Економія: -1,04 грн
19,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
25,25
Економія: -1,31 грн
23,94 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (1)
22,86
Економія: -2,99 грн
19,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
22,74
Економія: -2,95 грн
19,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
21,18
Економія: -1,58 грн
19,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
Всього: упаковка (1)
22,55
Економія: -2,31 грн
20,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
20,51
Економія: -1,85 грн
18,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
20,31
Економія: -1,72 грн
18,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
Всього: упаковка (1)
25,42
Економія: -1,48 грн
23,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
22,44
Економія: -3,65 грн
18,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
22,13
Економія: -3,40 грн
18,73 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (2)
21,69
Економія: -2,88 грн
18,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (2)
21,24
Економія: -1,69 грн
19,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (2)
22,03
Економія: -3,30 грн
18,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
19,93
Економія: -0,90 грн
19,03 грн