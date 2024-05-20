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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 8 г протизудний - Запоріжжя (82548) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
28,44
Економія: -1,57 грн
26,87 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
19,39
Економія: -0,73 грн
18,66 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (2)
16,21
Економія: -1,95 грн
14,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (1)
23,07
Економія: -4,28 грн
18,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
14,14
Економія: -0,84 грн
13,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (1)
12,63
Економія: -0,70 грн
11,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (2)
27,62
Економія: -4,03 грн
23,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
26,42
Економія: -2,89 грн
23,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (4)
22,15
Економія: -3,39 грн
18,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (1)
22,37
Економія: -3,58 грн
18,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
19,62
Економія: -0,96 грн
18,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
23,04
Економія: -2,71 грн
20,33 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
Всього: упаковка (1)
12,31
Економія: -0,38 грн
11,93 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
Всього: упаковка (1)
26,84
Економія: -3,13 грн
23,71 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (1)
26,42
Економія: -2,94 грн
23,48 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
26,44
Економія: -2,91 грн
23,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
Всього: упаковка (1)
26,97
Економія: -3,33 грн
23,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (1)
26,44
Економія: -2,73 грн
23,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (1)
23,08
Економія: -4,29 грн
18,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплодар, вул. Піонерна, 2
Всього: упаковка (1)
28,00
Економія: -4,33 грн
23,67 грн