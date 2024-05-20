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БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г протитравматичний - Запоріжжя (61903) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (2)
44,69
Економія: -4,26 грн
40,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
35,82
Економія: -3,88 грн
31,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Всього: упаковка (1)
47,78
Економія: -7,50 грн
40,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
34,61
Економія: -2,81 грн
31,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
35,81
Економія: -3,06 грн
32,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
Всього: упаковка (2)
36,56
Економія: -4,48 грн
32,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
Всього: упаковка (1)
38,35
Економія: -3,81 грн
34,54 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом