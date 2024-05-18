Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється за 34 хв Графік роботи Охтирка, пров. Харківський, 3 Всього: упаковка (1) 34,45 Економія: -2,65 грн 31,80 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 34 хв Графік роботи Кременчук, просп. Лесі Українки, 5 Всього: упаковка (1) 46,57 Економія: -6,29 грн 40,28 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 34 хв Графік роботи Кременчук, просп. Свободи, 83/1 Всього: упаковка (1) 35,31 Економія: -3,37 грн 31,94 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1 Всього: упаковка (2) 44,05 Економія: -3,62 грн 40,43 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 34 хв Графік роботи Черкаси, вул. Смілянська, 42 Всього: упаковка (1) 36,38 Економія: -3,63 грн 32,75 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А Всього: упаковка (2) 36,98 Економія: -4,90 грн 32,08 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Лиманка, ж/м Радужний, 1-А Всього: упаковка (1) 38,28 Економія: -3,74 грн 34,54 грн Забронювати