БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г протитравматичний - Харків (61903) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом