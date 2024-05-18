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БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г протитравматичний - Харків (61903) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
34,45
Економія: -2,65 грн
31,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Всього: упаковка (1)
46,57
Економія: -6,29 грн
40,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
35,31
Економія: -3,37 грн
31,94 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (2)
44,05
Економія: -3,62 грн
40,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
36,38
Економія: -3,63 грн
32,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
Всього: упаковка (2)
36,98
Економія: -4,90 грн
32,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
Всього: упаковка (1)
38,28
Економія: -3,74 грн
34,54 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом