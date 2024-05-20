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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 1.2 г назальний - Запоріжжя (530617) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4)
30,14
Економія: -0,99 грн
29,15 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -7,00 грн
26,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (7)
28,13
Економія: -1,30 грн
26,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (5)
28,12
Економія: -0,96 грн
27,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
27,01
Економія: -1,26 грн
25,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (4)
28,21
Економія: -1,46 грн
26,75 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
28,83
Економія: -1,23 грн
27,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
30,71
Економія: -1,11 грн
29,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
28,45
Економія: -1,85 грн
26,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (3)
28,27
Економія: -1,52 грн
26,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
29,82
Економія: -1,92 грн
27,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
28,02
Економія: -1,27 грн
26,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (3)
28,12
Економія: -1,37 грн
26,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (3)
29,71
Економія: -1,26 грн
28,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (2)
29,43
Економія: -2,60 грн
26,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (3)
27,72
Економія: -1,57 грн
26,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (1)
28,02
Економія: -1,19 грн
26,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (3)
30,36
Економія: -1,21 грн
29,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
26,79
Економія: -1,68 грн
25,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (3)
29,11
Економія: -2,43 грн
26,68 грн