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АТОДЕРМ СТІК ДЛЯ ГУБ 4 г, №1 - Запоріжжя (113992) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
229,04
Економія: -7,04 грн
222,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (1)
232,37
Економія: -10,05 грн
222,32 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калита, вул. Миру, 45
Всього: упаковка (1)
208,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
Всього: упаковка (1)
208,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
Всього: упаковка (1)
291,80
Економія: -49,30 грн
242,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 75
Всього: упаковка (1)
271,08
Економія: -1,17 грн
269,91 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2
Всього: упаковка (1)
222,78 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом