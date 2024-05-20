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Атодерм крем для рук 50 мл, №1 - Запоріжжя (113973) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
280,00
Економія: -36,00 грн
244,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
295,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
306,83
Економія: -58,90 грн
247,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
311,22
Економія: -32,44 грн
278,78 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
294,00
Економія: -50,00 грн
244,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
308,43
Економія: -27,03 грн
281,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (2)
303,05
Економія: -49,01 грн
254,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
241,74
Економія: -8,94 грн
232,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
294,00
Економія: -54,00 грн
240,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
245,58
Економія: -12,78 грн
232,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
240,44
Економія: -7,64 грн
232,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
280,00
Економія: -40,00 грн
240,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
244,37
Економія: -11,57 грн
232,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (1)
243,32
Економія: -10,52 грн
232,80 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
244,84
Економія: -12,04 грн
232,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
243,81
Економія: -11,01 грн
232,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
244,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
218,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
244,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
242,07
Економія: -9,27 грн
232,80 грн