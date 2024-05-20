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АТОДЕРМ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 15 мл - Запоріжжя (113993) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
363,92
Економія: -18,32 грн
345,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
362,78
Економія: -17,18 грн
345,60 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (2)
361,95
Економія: -16,35 грн
345,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
359,35
Економія: -13,75 грн
345,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
311,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
366,13
Економія: -20,53 грн
345,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
324,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
362,81
Економія: -17,21 грн
345,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
388,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
439,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
388,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
393,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (3)
362,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (2)
359,87
Економія: -14,27 грн
345,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
324,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
439,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (1)
323,99 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
336,98 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
445,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
Всього: упаковка (1)
324,68 грн