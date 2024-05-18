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АТОДЕРМ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 15 мл - Харків (113993) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
323,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
416,95 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
418,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
344,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
344,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
416,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
419,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
392,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
397,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
375,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
389,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
415,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
323,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
416,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
413,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (2)
323,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
416,12 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
292,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
423,36 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
415,98 грн