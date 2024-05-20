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БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 50 мл - Запоріжжя (167522) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
31,01
Економія: -3,13 грн
27,88 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
29,88
Економія: -2,34 грн
27,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
32,53
Економія: -4,74 грн
27,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (1)
32,33
Економія: -4,52 грн
27,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
30,14
Економія: -2,31 грн
27,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
33,23
Економія: -5,44 грн
27,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
31,30
Економія: -3,64 грн
27,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (2)
32,65
Економія: -4,86 грн
27,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
32,74
Економія: -5,03 грн
27,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
29,94
Економія: -2,24 грн
27,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 36-А
Всього: упаковка (1)
27,00
Економія: -1,37 грн
25,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
Всього: упаковка (3)
31,31
Економія: -3,53 грн
27,78 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
Всього: упаковка (1)
31,40
Економія: -3,62 грн
27,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: упаковка (1)
31,52
Економія: -3,74 грн
27,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
33,47
Економія: -5,72 грн
27,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
33,63
Економія: -5,88 грн
27,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
Всього: упаковка (1)
33,86
Економія: -6,11 грн
27,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
Всього: упаковка (1)
32,11
Економія: -4,29 грн
27,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (2)
31,81
Економія: -4,03 грн
27,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (2)
32,13
Економія: -4,35 грн
27,78 грн