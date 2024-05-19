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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 50 мл - Львів (167522) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
33,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (2)
29,99
Економія: -2,16 грн
27,83 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Всього: упаковка (1)
33,50 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
Всього: упаковка (2)
33,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
Всього: упаковка (1)
30,49
Економія: -2,80 грн
27,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (2)
30,84
Економія: -3,06 грн
27,78 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
33,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -5,30 грн
27,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
Всього: упаковка (1)
32,28
Економія: -4,34 грн
27,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, вул. Хлібна, 16
Всього: упаковка (1)
30,58
Економія: -2,73 грн
27,85 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (5)
31,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (2)
30,99
Економія: -3,15 грн
27,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
30,62
Економія: -2,79 грн
27,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (2)
31,55
Економія: -3,67 грн
27,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
Всього: упаковка (1)
30,29
Економія: -2,45 грн
27,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 4
Всього: упаковка (2)
32,26
Економія: -3,48 грн
28,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (2)
30,46
Економія: -2,74 грн
27,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
31,45
Економія: -3,69 грн
27,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
32,68
Економія: -5,00 грн
27,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
Всього: упаковка (1)
34,31
Економія: -6,54 грн
27,77 грн