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БАДЯГА КОСМЕТИЧНА порошок 5 г - Запоріжжя (62453) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (10)
17,00
Економія: -5,00 грн
12,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
14,01
Економія: -0,90 грн
13,11 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (3)
14,21
Економія: -0,61 грн
13,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (3)
13,82
Економія: -0,67 грн
13,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (3)
14,51
Економія: -0,61 грн
13,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (2)
14,54
Економія: -1,37 грн
13,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (5)
13,88
Економія: -0,71 грн
13,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (2)
13,74
Економія: -0,57 грн
13,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
12,40
Економія: -0,40 грн
12,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
12,44
Економія: -0,44 грн
12,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
12,98
Економія: -1,51 грн
11,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (3)
15,55
Економія: -3,24 грн
12,31 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (14)
18,00
Економія: -6,00 грн
12,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
11,76
Економія: -0,61 грн
11,15 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (5)
17,00
Економія: -5,00 грн
12,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
13,60
Економія: -0,70 грн
12,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (3)
13,96
Економія: -0,66 грн
13,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
11,94
Економія: -0,49 грн
11,45 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (2)
14,02
Економія: -0,57 грн
13,45 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (11)
17,00
Економія: -5,00 грн
12,00 грн