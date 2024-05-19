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АВЕН ГІДРАНС НАСИЧЕНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 40 мл - Львів (50321) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
664,62 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
599,01
Економія: -28,69 грн
570,32 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
596,73
Економія: -26,41 грн
570,32 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
594,16
Економія: -23,84 грн
570,32 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
605,28
Економія: -34,96 грн
570,32 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (3)
780,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
589,43
Економія: -19,11 грн
570,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (2)
604,20 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
597,01
Економія: -26,69 грн
570,32 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
604,20 грн