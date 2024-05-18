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АВЕН ГІДРАНС НАСИЧЕНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 40 мл - Харків (50321) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
596,76
Економія: -26,68 грн
570,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
608,70
Економія: -38,38 грн
570,32 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
571,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
571,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
593,25
Економія: -22,93 грн
570,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
606,65
Економія: -36,33 грн
570,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
656,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Данили Апостола, 3
Всього: упаковка (2)
571,13 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
656,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
604,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
600,26
Економія: -29,94 грн
570,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
604,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
664,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
571,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
571,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
595,24
Економія: -24,92 грн
570,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
588,00
Економія: -17,68 грн
570,32 грн