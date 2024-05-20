Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиЗасоби захисту від комахRAID РІДИНА ПРОТИ КОМАРІВ 30 НОЧЕЙЦіни в аптеках

RAID РІДИНА ПРОТИ КОМАРІВ 30 НОЧЕЙ - Запоріжжя (111271) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (4)
79,32 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олевськ, вул. Володимирська, 1
Всього: упаковка (1)
78,52 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олевськ, вул. Київська, 14
Всього: упаковка (1)
78,81 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
Всього: упаковка (1)
82,74
Економія: -0,60 грн
82,14 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Колінківці, вул. Головна, 86-А
Всього: упаковка (3)
83,23 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Заставна, вул. Незалежності, 97-А
Всього: упаковка (3)
82,49 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 63
Всього: упаковка (2)
83,51
Економія: -1,32 грн
82,19 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
Всього: упаковка (3)
83,60
Економія: -0,67 грн
82,93 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 62
Всього: упаковка (1)
45,53
Економія: -0,18 грн
45,35 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вашківці, пров. 1-й Грушевського, 5-Б
Всього: упаковка (3)
83,44 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 111
Всього: упаковка (1)
83,60 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
83,64 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кути, вул. Косівська, 13
Всього: упаковка (6)
83,58 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Верховина, вул. Грушевського Михайла, 1-Е
Всього: упаковка (6)
83,34 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 67
Всього: упаковка (3)
77,01
Економія: -0,41 грн
76,60 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 44
Всього: упаковка (2)
77,08
Економія: -1,01 грн
76,07 грн
Зелена аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:45
Делятин, вул. 16-го Липня, 226
Всього: упаковка (6)
82,79
Економія: -0,81 грн
81,98 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:45
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (5)
83,38
Економія: -0,50 грн
82,88 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:45
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Всього: упаковка (5)
54,48 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Яремче, вул. Свободи, 253-А
Всього: упаковка (6)
83,30
Економія: -0,94 грн
82,36 грн