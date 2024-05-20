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RAID РІДИНА ПРОТИ КОМАРІВ 30 НОЧЕЙ - Одеса (111271) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
Всього: упаковка (1)
83,04
Економія: -0,90 грн
82,14 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Колінківці, вул. Головна, 86-А
Всього: упаковка (3)
83,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заставна, вул. Незалежності, 97-А
Всього: упаковка (3)
54,13
Економія: -0,56 грн
53,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 63
Всього: упаковка (2)
83,52
Економія: -0,10 грн
83,42 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
Всього: упаковка (3)
83,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вашківці, пров. 1-й Грушевського, 5-Б
Всього: упаковка (3)
82,82 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (4)
79,29 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кути, вул. Косівська, 13
Всього: упаковка (6)
82,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верховина, вул. Грушевського Михайла, 1-Е
Всього: упаковка (6)
82,76
Економія: -0,62 грн
82,14 грн
Зелена аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Делятин, вул. 16-го Липня, 226
Всього: упаковка (6)
82,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Яремче, вул. Свободи, 253-А
Всього: упаковка (6)
83,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (5)
82,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Всього: упаковка (5)
53,98 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 67
Всього: упаковка (3)
75,75
Економія: -0,02 грн
75,73 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 44
Всього: упаковка (2)
76,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 17-Б
Всього: упаковка (5)
53,83 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 30
Всього: упаковка (6)
82,66
Економія: -0,47 грн
82,19 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (5)
82,53
Економія: -0,28 грн
82,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (4)
83,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Миру, 2-В
Всього: упаковка (5)
83,34 грн