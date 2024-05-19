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RAID РІДИНА ПРОТИ КОМАРІВ 30 НОЧЕЙ - Львів (111271) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:45
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (6)
82,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (4)
83,30
Економія: -0,14 грн
83,16 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (3)
82,64
Економія: -0,20 грн
82,44 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
Всього: упаковка (2)
82,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Всього: упаковка (3)
82,65
Економія: -0,15 грн
82,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
Всього: упаковка (1)
82,64 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болехів, вул. Січових Стрільців, 4-Б
Всього: упаковка (6)
82,41 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Рожнятів, вул. Миру, 2-В
Всього: упаковка (5)
83,63
Економія: -0,15 грн
83,48 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 67
Всього: упаковка (3)
76,76 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 44
Всього: упаковка (2)
76,98
Економія: -0,22 грн
76,76 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (5)
82,73 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 30
Всього: упаковка (6)
83,08
Економія: -0,55 грн
82,53 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 17-Б
Всього: упаковка (5)
54,62 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 111
Всього: упаковка (1)
82,76
Економія: -0,59 грн
82,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
83,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Всього: упаковка (5)
54,41
Економія: -0,08 грн
54,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (5)
83,52
Економія: -0,55 грн
82,97 грн
Зелена аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Делятин, вул. 16-го Липня, 226
Всього: упаковка (6)
82,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Яремче, вул. Свободи, 253-А
Всього: упаковка (6)
82,55 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 62
Всього: упаковка (1)
45,42 грн