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RAID РІДИНА ПРОТИ КОМАРІВ 30 НОЧЕЙ - Харків (111271) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (4)
79,36
Економія: -1,08 грн
78,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олевськ, вул. Володимирська, 1
Всього: упаковка (1)
79,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олевськ, вул. Київська, 14
Всього: упаковка (1)
79,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 62
Всього: упаковка (1)
45,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 111
Всього: упаковка (1)
83,23
Економія: -0,71 грн
82,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
82,82 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
Всього: упаковка (1)
83,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Колінківці, вул. Головна, 86-А
Всього: упаковка (3)
82,11
Економія: -0,05 грн
82,06 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Заставна, вул. Незалежності, 97-А
Всього: упаковка (3)
54,56 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
Всього: упаковка (3)
82,44
Економія: -0,30 грн
82,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 63
Всього: упаковка (2)
83,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вашківці, пров. 1-й Грушевського, 5-Б
Всього: упаковка (3)
83,33
Економія: -0,65 грн
82,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Кути, вул. Косівська, 13
Всього: упаковка (6)
82,88
Економія: -0,59 грн
82,29 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (6)
83,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (4)
83,02 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 67
Всього: упаковка (3)
76,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 44
Всього: упаковка (2)
76,47
Економія: -0,57 грн
75,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Верховина, вул. Грушевського Михайла, 1-Е
Всього: упаковка (6)
82,51
Економія: -0,13 грн
82,38 грн
Зелена аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Делятин, вул. 16-го Липня, 226
Всього: упаковка (6)
83,14
Економія: -0,96 грн
82,18 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (5)
82,32 грн