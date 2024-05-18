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RAID РІДИНА ПРОТИ КОМАРІВ 30 НОЧЕЙ - Дніпро (Дніпропетровськ) (111271) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (4)
78,97 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олевськ, вул. Володимирська, 1
Всього: упаковка (1)
79,50
Економія: -1,28 грн
78,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олевськ, вул. Київська, 14
Всього: упаковка (1)
79,28
Економія: -0,11 грн
79,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
Всього: упаковка (1)
82,55
Економія: -0,55 грн
82,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Колінківці, вул. Головна, 86-А
Всього: упаковка (3)
82,28
Економія: -0,05 грн
82,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заставна, вул. Незалежності, 97-А
Всього: упаковка (3)
54,62
Економія: -0,76 грн
53,86 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 62
Всього: упаковка (1)
45,32
Економія: -0,24 грн
45,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 63
Всього: упаковка (2)
82,55
Економія: -0,08 грн
82,47 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
Всього: упаковка (3)
83,58
Економія: -0,99 грн
82,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вашківці, пров. 1-й Грушевського, 5-Б
Всього: упаковка (3)
83,08
Економія: -0,76 грн
82,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 111
Всього: упаковка (1)
82,33
Економія: -0,39 грн
81,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
83,31
Економія: -0,50 грн
82,81 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кути, вул. Косівська, 13
Всього: упаковка (6)
83,46
Економія: -1,23 грн
82,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верховина, вул. Грушевського Михайла, 1-Е
Всього: упаковка (6)
83,37
Економія: -0,89 грн
82,48 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 67
Всього: упаковка (3)
76,43
Економія: -0,24 грн
76,19 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 44
Всього: упаковка (2)
77,08
Економія: -0,17 грн
76,91 грн
Зелена аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Делятин, вул. 16-го Липня, 226
Всього: упаковка (6)
83,55
Економія: -1,35 грн
82,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (4)
82,95
Економія: -0,23 грн
82,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (5)
83,50
Економія: -0,17 грн
83,33 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Всього: упаковка (5)
53,98 грн