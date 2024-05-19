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Ivatherm Ivapur зволожувальний крем для масної шкіри 40 мл - Львів (814263) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
560,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
523,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
523,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
518,52 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
612,65 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
566,23 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
653,86 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
Всього: упаковка (1)
647,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
539,26 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (1)
518,52 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
Всього: упаковка (1)
532,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
628,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
Всього: упаковка (1)
628,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (3)
622,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
620,46 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
612,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
Всього: упаковка (1)
612,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, просп. Злуки, 8
Всього: упаковка (1)
612,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
612,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Бучач, вул. Галицька, 31-Г
Всього: упаковка (1)
612,65 грн