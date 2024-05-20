IVATHERM IVAHIDRA+ ГЕЛЬ ОЧИЩУЮЧИЙ ДЛЯ АТОПІЧНОЇ ШКІРИ 200 мл - Одеса (726914) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 23
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49