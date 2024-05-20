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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейD'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ "ІННОВАЦІЙНА ФОРМУЛА"Ціни в аптеках

D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ "ІННОВАЦІЙНА ФОРМУЛА" 15 мл з родіолою і кофеїном - Запоріжжя (121526) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
350,38
Економія: -11,98 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
356,81
Економія: -18,41 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
361,92
Економія: -23,52 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
355,86
Економія: -17,46 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
357,38
Економія: -18,98 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
350,41
Економія: -12,01 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
351,39
Економія: -12,99 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
352,55
Економія: -14,15 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
361,48
Економія: -23,08 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
353,29
Економія: -14,89 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
340,92
Економія: -15,40 грн
325,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
334,86
Економія: -12,54 грн
322,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
349,50
Економія: -11,10 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
349,26
Економія: -10,86 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (2)
358,64
Економія: -20,24 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
314,88
Економія: -11,76 грн
303,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
359,69
Економія: -21,29 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
355,22
Економія: -16,82 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29-А
Всього: упаковка (1)
304,09
Економія: -8,97 грн
295,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (1)
324,35
Економія: -14,03 грн
310,32 грн