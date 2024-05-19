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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейD'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ "ІННОВАЦІЙНА ФОРМУЛА"Ціни в аптеках

D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ "ІННОВАЦІЙНА ФОРМУЛА" 15 мл з родіолою і кофеїном - Львів (121526) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
335,00
Економія: -21,48 грн
313,52 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
355,42
Економія: -17,02 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
354,07
Економія: -15,67 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
357,89
Економія: -19,49 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
351,70
Економія: -13,30 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
353,90
Економія: -15,50 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
353,36
Економія: -14,96 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (3)
361,07
Економія: -22,67 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
349,63
Економія: -11,23 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
352,55
Економія: -14,15 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
361,31
Економія: -22,91 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
352,24
Економія: -13,84 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
361,58
Економія: -23,18 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
355,25
Економія: -16,85 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
359,18
Економія: -20,78 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
320,09
Економія: -14,57 грн
305,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
348,59
Економія: -10,19 грн
338,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
349,50
Економія: -11,10 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
349,74
Економія: -11,34 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
350,18
Економія: -11,78 грн
338,40 грн