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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейD'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ "ІННОВАЦІЙНА ФОРМУЛА"Ціни в аптеках

D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ "ІННОВАЦІЙНА ФОРМУЛА" 15 мл з родіолою і кофеїном - Харків (121526) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
348,89
Економія: -10,49 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
343,16
Економія: -15,72 грн
327,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
312,46
Економія: -13,14 грн
299,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
350,58
Економія: -12,18 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
354,20
Економія: -15,80 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
313,13
Економія: -15,53 грн
297,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (2)
358,16
Економія: -19,76 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (2)
348,93
Економія: -10,29 грн
338,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
323,61
Економія: -20,41 грн
303,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
316,23
Економія: -14,51 грн
301,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
361,46
Економія: -22,82 грн
338,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
315,42
Економія: -10,70 грн
304,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
339,35
Економія: -13,27 грн
326,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
320,34
Економія: -10,02 грн
310,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: упаковка (1)
354,32
Економія: -15,68 грн
338,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
356,18
Економія: -17,54 грн
338,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (1)
351,03
Економія: -12,39 грн
338,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
361,46
Економія: -22,82 грн
338,64 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
349,50
Економія: -11,10 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
355,84
Економія: -17,20 грн
338,64 грн