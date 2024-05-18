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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейD'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ "ІННОВАЦІЙНА ФОРМУЛА"Ціни в аптеках

D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ "ІННОВАЦІЙНА ФОРМУЛА" 15 мл з родіолою і кофеїном - Дніпро (Дніпропетровськ) (121526) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
356,61
Економія: -18,21 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
345,83
Економія: -19,51 грн
326,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
361,14
Економія: -22,74 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
350,79
Економія: -12,39 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
349,09
Економія: -10,69 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
360,09
Економія: -21,69 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
350,99
Економія: -12,59 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
361,82
Економія: -23,42 грн
338,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
362,05
Економія: -23,65 грн
338,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
348,99
Економія: -10,59 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
356,27
Економія: -17,87 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
360,80
Економія: -22,40 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
356,03
Економія: -17,63 грн
338,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
353,80
Економія: -15,40 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
350,65
Економія: -12,25 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
361,17
Економія: -22,77 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
351,19
Економія: -12,79 грн
338,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
330,63
Економія: -16,13 грн
314,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (2)
352,99
Економія: -14,59 грн
338,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (1)
358,70
Економія: -20,30 грн
338,40 грн