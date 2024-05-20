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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ" спрей балон 58 г - Запоріжжя (84533) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
77,00
Економія: -12,00 грн
65,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
83,00
Економія: -18,00 грн
65,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
78,31
Економія: -5,66 грн
72,65 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (1)
77,00
Економія: -12,00 грн
65,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (3)
112,57 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (1)
77,00
Економія: -12,00 грн
65,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 22-А
Всього: упаковка (2)
113,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (2)
82,08
Економія: -7,53 грн
74,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
84,81
Економія: -9,06 грн
75,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Всього: упаковка (1)
78,54
Економія: -4,38 грн
74,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (3)
79,11
Економія: -4,33 грн
74,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
Всього: упаковка (2)
90,72
Економія: -15,82 грн
74,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
87,24
Економія: -12,95 грн
74,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
89,89
Економія: -14,99 грн
74,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (1)
79,05
Економія: -5,33 грн
73,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
113,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
112,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: упаковка (1)
81,31
Економія: -6,72 грн
74,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (3)
80,36
Економія: -6,36 грн
74,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
Всього: упаковка (1)
85,50
Економія: -12,70 грн
72,80 грн