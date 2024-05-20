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АПІФАРМ ЕЛІТНИЙ краплі у ніс 10 мл - Запоріжжя (78253) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (2)
40,00
Економія: -9,71 грн
30,29 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (2)
36,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (3)
44,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
32,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом