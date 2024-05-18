Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35 Всього: упаковка (2) 40,00 Економія: -9,71 грн 30,29 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 39 хв Графік роботи Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б Всього: упаковка (4) 44,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється за 39 хв Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (1) 32,50 грн