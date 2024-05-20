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АПІФАРМ З ЦИКЛАМЕНОМ краплі флакон 10 мл - Запоріжжя (99575) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (1)
45,10
Економія: -11,70 грн
33,40 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
31,87
Економія: -4,02 грн
27,85 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
31,87
Економія: -4,02 грн
27,85 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Всього: упаковка (2)
46,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Всього: упаковка (1)
34,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (5)
43,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
37,00 грн
Техмедсервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
Всього: упаковка (1)
51,02 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом