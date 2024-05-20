Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиІнші засоби з догляду за слизовими оболонкамиАПІФАРМ ВІД ХРАПУЦіни в аптеках

АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл - Запоріжжя (99576) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
46,70
Економія: -7,70 грн
39,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
40,08
Економія: -2,19 грн
37,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
43,47
Економія: -1,57 грн
41,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
40,06
Економія: -2,16 грн
37,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
51,80
Економія: -12,80 грн
39,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
39,84
Економія: -2,66 грн
37,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
41,92
Економія: -1,77 грн
40,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
41,73
Економія: -5,95 грн
35,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (2)
41,50
Економія: -1,35 грн
40,15 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
46,87
Економія: -6,59 грн
40,28 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
48,00
Економія: -11,00 грн
37,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
38,68
Економія: -1,74 грн
36,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (2)
39,37
Економія: -1,50 грн
37,87 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
45,00
Економія: -8,00 грн
37,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 15
Всього: упаковка (3)
38,00
Економія: -1,40 грн
36,60 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (1)
42,66
Економія: -5,26 грн
37,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (2)
42,50
Економія: -5,10 грн
37,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
Всього: упаковка (2)
41,81
Економія: -2,35 грн
39,46 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
40,14
Економія: -1,54 грн
38,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
38,67
Економія: -1,46 грн
37,21 грн