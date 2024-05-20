Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиІнші засоби з догляду за слизовими оболонкамиАПІФАРМЦіни в аптеках

АПІФАРМ краплі у ніс 10 мл - Запоріжжя (78251) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
18,91
Економія: -2,38 грн
16,53 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (2)
16,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 45/7
Всього: упаковка (1)
17,60 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Ценського, 5
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 20
Всього: упаковка (1)
44,10 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Коновальця Євгена, 8-В
Всього: упаковка (1)
19,30 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Борщів, вул. Шевченка, 13-А
Всього: упаковка (1)
18,90 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Хоростків, вул. Незалежності, 68-Б
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 5
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Заліщики, вул. Стефаника, 17-А/2
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Заліщики, вул. Бандери Степана, 42/1
Всього: упаковка (1)
20,80 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 90-А
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Збараж, пл. Франка Івана, 34-Г
Всього: упаковка (1)
19,40 грн