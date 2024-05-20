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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "СПАСАТЕЛЬ®-ФОРТЕ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "СПАСАТЕЛЬ®-ФОРТЕ" бальзам 30 г - Запоріжжя (55272) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
107,50
Економія: -18,03 грн
89,47 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
100,99
Економія: -11,52 грн
89,47 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (2)
98,50
Економія: -9,03 грн
89,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
106,99
Економія: -17,52 грн
89,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
100,99
Економія: -11,52 грн
89,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (2)
99,50
Економія: -10,03 грн
89,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
106,50
Економія: -17,03 грн
89,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
85,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -17,03 грн
89,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
84,76 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Всього: упаковка (4)
111,50
Економія: -22,03 грн
89,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
83,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
99,99
Економія: -10,52 грн
89,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (1)
83,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (3)
102,99
Економія: -13,52 грн
89,47 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (2)
95,99
Економія: -6,52 грн
89,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
87,64 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (2)
101,50
Економія: -12,03 грн
89,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -17,03 грн
89,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
84,16 грн