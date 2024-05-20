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Айлар® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл картридж 3 мл блістер у пачці, №5 - Запоріжжя (406847) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2), картридж (4)
1626,43
Економія: -152,49 грн
1473,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
1486,26 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
1508,13 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (3)
1494,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: картридж (4)
1612,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
1486,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
1599,70
Економія: -78,69 грн
1521,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
1500,21
Економія: -97,38 грн
1402,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
1579,00
Економія: -159,61 грн
1419,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1), картридж (1)
1652,39
Економія: -164,55 грн
1487,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
1633,08
Економія: -159,14 грн
1473,94 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (3)
1494,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1), картридж (1)
1736,43
Економія: -137,13 грн
1599,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (3), картридж (2)
1739,14
Економія: -133,03 грн
1606,11 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (8)
1553,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (1)
1334,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1609,25
Економія: -91,29 грн
1517,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
1496,40
Економія: -94,06 грн
1402,34 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (7)
1494,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (15)
1494,90 грн