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Аллегра® 120 мг таблетки, вкриті оболонкою 120 мг блістер, №10 - Запоріжжя (317373) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеці
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
160,00
Економія: -35,00 грн
125,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
151,00
Економія: -26,00 грн
125,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
122,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
132,49
Економія: -19,35 грн
113,14 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3)
135,61
Економія: -12,26 грн
123,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
135,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
158,50
Економія: -28,44 грн
130,06 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (10)
151,00
Економія: -26,00 грн
125,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
151,00
Економія: -26,00 грн
125,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (13)
151,50
Економія: -21,44 грн
130,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
121,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
146,32
Економія: -28,50 грн
117,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
127,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
132,99 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
151,00
Економія: -26,00 грн
125,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3)
142,66
Економія: -27,10 грн
115,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3)
138,39
Економія: -17,18 грн
121,21 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
131,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (172)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
138,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
138,57
Економія: -15,13 грн
123,44 грн